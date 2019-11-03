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    Особистого перукаря Роналду знайшли мертвим у готелі

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    Рікарду Феррейра та Кріштіану Роналду - Особистого перукаря Роналду знайшли мертвим у готелі
    Рікарду Феррейра та Кріштіану Роналду
    Mundo Deportivo

    Поліція проводить розслідування ймовірного вбивства

    Особистого перукаря форварда збірної Португалії та італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду Рікарду Маркеша Феррейру знайшли мертвим у готелі в швейцарському Цюриху.

    Тіло Феррейри знайшла покоївка, яка зайшла до номеру португальця. За її показами, в кімнаті був міцний запах алкоголю, а тіло Феррейри лежало на ліжку в крові, інформує Mundo Deportivo.

    Поліція розпочала слідство за фактом загибелі.

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    Феррейра кілька років мешкав у Швейцарії. Окрім Роналду він обслуговував відомих португальських актрис та моделей.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Ювентус
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