Особистого перукаря Роналду знайшли мертвим у готелі
Рікарду Феррейра та Кріштіану Роналду
Mundo Deportivo
Поліція проводить розслідування ймовірного вбивства
Особистого перукаря форварда збірної Португалії та італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду Рікарду Маркеша Феррейру знайшли мертвим у готелі в швейцарському Цюриху.
Тіло Феррейри знайшла покоївка, яка зайшла до номеру португальця. За її показами, в кімнаті був міцний запах алкоголю, а тіло Феррейри лежало на ліжку в крові, інформує Mundo Deportivo.
Поліція розпочала слідство за фактом загибелі.
Феррейра кілька років мешкав у Швейцарії. Окрім Роналду він обслуговував відомих португальських актрис та моделей.