Особистого перукаря Роналду знайшли мертвим у готелі



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Рікарду Феррейра та Кріштіану Роналду Mundo Deportivo

Поліція проводить розслідування ймовірного вбивства

Особистого перукаря форварда збірної Португалії та італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду Рікарду Маркеша Феррейру знайшли мертвим у готелі в швейцарському Цюриху.

Тіло Феррейри знайшла покоївка, яка зайшла до номеру португальця. За її показами, в кімнаті був міцний запах алкоголю, а тіло Феррейри лежало на ліжку в крові, інформує Mundo Deportivo.

Поліція розпочала слідство за фактом загибелі.

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Феррейра кілька років мешкав у Швейцарії. Окрім Роналду він обслуговував відомих португальських актрис та моделей.