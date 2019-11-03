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    Російського боксера Ковальова госпіталізували після жорстокого нокауту

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    Сєргєй Ковальов - Російського боксера Ковальова госпіталізували після жорстокого нокауту
    Сєргєй Ковальов
    SB

    Мексиканець Сауль Канело Альварес відібрав у росіянина чемпіонський титул

    Російського боксера Сєргєя Ковальова доправили до лікарні після жорстокого нокауту в бою проти мексиканця. Сауля Канело Альвареса.

    Мексиканець переміг росіянина в 11-му раунді. Альварес відібрав у Ковальова чемпіонський титул у напівважкій вазі за версією WBO.

    Наразі інформація про стан Ковальова не повідомляється. Промоутер Кеті Дува повідомив, що госпіталізація викликана міркуваннями безпеки для здоров’я спортсмена.

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    бокс Канело Альварес Сауль Альварес Сєрґєй Ковальов
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