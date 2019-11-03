Російського боксера Ковальова госпіталізували після жорстокого нокауту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сєргєй Ковальов SB

Мексиканець Сауль Канело Альварес відібрав у росіянина чемпіонський титул

Російського боксера Сєргєя Ковальова доправили до лікарні після жорстокого нокауту в бою проти мексиканця. Сауля Канело Альвареса.

Мексиканець переміг росіянина в 11-му раунді. Альварес відібрав у Ковальова чемпіонський титул у напівважкій вазі за версією WBO.

Наразі інформація про стан Ковальова не повідомляється. Промоутер Кеті Дува повідомив, що госпіталізація викликана міркуваннями безпеки для здоров’я спортсмена.