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    Останньою з українців Australian Open залишила Надія Кіченок, яка програла у другому колі міксту

    До чвертьфіналу змішаного розряду дует українки пробитися не зумів
    Надія Кіченок останньою з представників України завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу. Українсько-іспанський дует Кіченок - Гранольєрс поступився у другому колі змішаного розряду. Кривдниками Надії та Марселя стали Сестіні-Главачкова та Роже-Васслен, які мають у цій сітці турніру шостий номер посіву. Таким
    • Сьогодні, 11:05
    • Розсилка
    Надія Кіченок
    Надія Кіченок

    До чвертьфіналу змішаного розряду дует українки пробитися не зумів

    Надія Кіченок останньою з представників України завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу.

    Українсько-іспанський дует Кіченок - Гранольєрс поступився у другому колі змішаного розряду.

    Кривдниками Надії та Марселя стали Сестіні-Главачкова та Роже-Васслен, які мають у цій сітці турніру шостий номер посіву.

    Таким чином, українці на Australian Open-2018 більше не залишилося.

    Нагадаємо, раніше з боротьби вибула перша ракетка України Еліна Світоліна.

    Australian Open – 2018 з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд: $22,624,000

    Парний змішаний розряд

    Друге коло

    Сестіні-Главачкова / Роже-Васслен (Чехія / Франція, 6) – Надія Кіченок / Гранольєрс (Україна / Іспанія) – 6:2, 7:5

    теніс Австралія Надія Кіченок
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