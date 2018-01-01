Останньою з українців Australian Open залишила Надія Кіченок, яка програла у другому колі міксту

До чвертьфіналу змішаного розряду дует українки пробитися не зумів

Надія Кіченок останньою з представників України завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу. Українсько-іспанський дует Кіченок - Гранольєрс поступився у другому колі змішаного розряду. Кривдниками Надії та Марселя стали Сестіні-Главачкова та Роже-Васслен, які мають у цій сітці турніру шостий номер посіву. Таким