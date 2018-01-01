Останньою з українців Australian Open залишила Надія Кіченок, яка програла у другому колі міксту
- Сьогодні, 11:05
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Розсилка
До чвертьфіналу змішаного розряду дует українки пробитися не зумів
Надія Кіченок останньою з представників України завершила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу.
Українсько-іспанський дует Кіченок - Гранольєрс поступився у другому колі змішаного розряду.
Кривдниками Надії та Марселя стали Сестіні-Главачкова та Роже-Васслен, які мають у цій сітці турніру шостий номер посіву.
Таким чином, українці на Australian Open-2018 більше не залишилося.
Нагадаємо, раніше з боротьби вибула перша ракетка України Еліна Світоліна.
Australian Open – 2018 з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд: $22,624,000
Парний змішаний розряд
Друге коло
Сестіні-Главачкова / Роже-Васслен (Чехія / Франція, 6) – Надія Кіченок / Гранольєрс (Україна / Іспанія) – 6:2, 7:5