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    Світоліна не змогла пробитися в півфінал Australian Open

    У чвертьфіналі перша ракета України поступилася представниці Бельгії Елізе Мертенс
    У ніч на вівторок, 23 січня, Еліна Світоліна провела свій чвертьфінальний поєдинок на Australian Open-2018. Путівку у півфінал перша ракетка України виборювала у протистоянні з Елізе Мертенс з Бельгії, яка займала на момент зустрічі 37-е місце у рейтингу WTA. Обидві тенісистки до цього у своїй кар'єрі жодного разу не виходили в 1/2 фіналу на
    • Сьогодні, 05:44
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    Еліна Світоліна. Фото: БТУ
    Еліна Світоліна. Фото: БТУ

    У чвертьфіналі перша ракета України поступилася представниці Бельгії Елізе Мертенс

    У ніч на вівторок, 23 січня, Еліна Світоліна провела свій чвертьфінальний поєдинок на Australian Open-2018.

    Путівку у півфінал перша ракетка України виборювала у протистоянні з Елізе Мертенс з Бельгії, яка займала на момент зустрічі 37-е місце у рейтингу WTA.

    Обидві тенісистки до цього у своїй кар'єрі жодного разу не виходили в 1/2 фіналу на турнірах серії Grand Slam. Еліна й Елізе раніше лише одного разу зустрічалися між собою – у Стамбулі у фіналі виграла українка з рахунком 6:2, 6:4.

    Втім, цього року вдача посміхнулася саме представниці Бельгії, яка переграла нашу співвітчизницю у двох сетах.

    В 1/2 фіналу Елізе Мертенс зіграє з переможницею матчу Каролін Возняцьки (WTA 2) - Карла Суарес Наварро (WTA 39).

    Елізе Мертенс обіграла Вікторію Кузьмову (Словаччина, WTA 125), Дар'ю Гаврілову (Австралія, WTA 23), Алізе Корне (Франція, WTA 42) і Петру Мартич (Хорватія, WTA 81), не програвши жодного сету.

    Еліна Світоліна святкувала перемоги над Іваною Йорович (Сербія, WTA 279), Катержиною Синяковою (Чехія, WTA 59), Мартою Костюк (Україна, WTA 521) і Денісою Аллертовою (Чехія, WTA 130).


    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд – $22,624,000

    Чвертьфінал

    Еліна Світоліна (Україна, 4) – Елізе Мертенс (Бельгія) – 4:6, 0:6


    теніс Еліна Світоліна
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