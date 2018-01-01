Світоліна не змогла пробитися в півфінал Australian Open
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У чвертьфіналі перша ракета України поступилася представниці Бельгії Елізе Мертенс
У ніч на вівторок, 23 січня, Еліна Світоліна провела свій чвертьфінальний поєдинок на Australian Open-2018.
Путівку у півфінал перша ракетка України виборювала у протистоянні з Елізе Мертенс з Бельгії, яка займала на момент зустрічі 37-е місце у рейтингу WTA.
Обидві тенісистки до цього у своїй кар'єрі жодного разу не виходили в 1/2 фіналу на турнірах серії Grand Slam. Еліна й Елізе раніше лише одного разу зустрічалися між собою – у Стамбулі у фіналі виграла українка з рахунком 6:2, 6:4.
Втім, цього року вдача посміхнулася саме представниці Бельгії, яка переграла нашу співвітчизницю у двох сетах.
В 1/2 фіналу Елізе Мертенс зіграє з переможницею матчу Каролін Возняцьки (WTA 2) - Карла Суарес Наварро (WTA 39).
Елізе Мертенс обіграла Вікторію Кузьмову (Словаччина, WTA 125), Дар'ю Гаврілову (Австралія, WTA 23), Алізе Корне (Франція, WTA 42) і Петру Мартич (Хорватія, WTA 81), не програвши жодного сету.
Еліна Світоліна святкувала перемоги над Іваною Йорович (Сербія, WTA 279), Катержиною Синяковою (Чехія, WTA 59), Мартою Костюк (Україна, WTA 521) і Денісою Аллертовою (Чехія, WTA 130).
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд – $22,624,000
Чвертьфінал
Еліна Світоліна (Україна, 4) – Елізе Мертенс (Бельгія) – 4:6, 0:6