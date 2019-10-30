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    Озброєні грабіжники напали на помешкання колишнього футболіста «Ювентуса»

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    Клаудіо Маркізіо - Озброєні грабіжники напали на помешкання колишнього футболіста «Ювентуса»
    Клаудіо Маркізіо
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    Зловмисники змусили господарів відчинити сейф та віддати гроші

    Озброєні зловмисники пограбували помешкання колишнього півзахисника «Ювентуса» Клаудіо Маркізіо.

    Четверо озброєних пістолетами грабіжників вдерлися до будинку футболіста, коли той перебував вдома з дружиною. Зловмисники змусили господарів відчинити сейф та забрали гроші, коштовності та годинники.

    Наразі загальна сума збитку визначається. Правоохоронці вивчають відео з камер стеження. Колишній футболіст та дружина не постраждали.

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