Озброєні грабіжники напали на помешкання колишнього футболіста «Ювентуса»



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Клаудіо Маркізіо Твіттер

Зловмисники змусили господарів відчинити сейф та віддати гроші

Озброєні зловмисники пограбували помешкання колишнього півзахисника «Ювентуса» Клаудіо Маркізіо.

Четверо озброєних пістолетами грабіжників вдерлися до будинку футболіста, коли той перебував вдома з дружиною. Зловмисники змусили господарів відчинити сейф та забрали гроші, коштовності та годинники.

Наразі загальна сума збитку визначається. Правоохоронці вивчають відео з камер стеження. Колишній футболіст та дружина не постраждали.