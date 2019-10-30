Сумські фанати провели яскраву акцію за відродження футбольного клубу (фото)



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Ultras.org.ua

Ультрас пройшли маршем центральними вулицями міста

Ультрас футбольного клубу «Суми» провели гучну акцію, щоб нагадати керівництву міста, області й можливим меценатам про потребу відродити професійний футбольний клуб в обласному центрі.

Фанати несли текстовик «ФК «Суми» має жити» і палили фаєри.

Нагадаємо, що професійний клуб у Сумах зник після завершення минулого сезону. Команду, яка виступала в першій лізі, спершу рішенням ФФУ понизили в класі через систематичну участь у договірних матчах, а потім керівництво прийняло рішення відмовитися від виступів і в другій лізі.