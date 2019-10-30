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    Сумські фанати провели яскраву акцію за відродження футбольного клубу (фото)

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    Сумські фанати провели яскраву акцію за відродження футбольного клубу (фото)
    Ultras.org.ua

    Ультрас пройшли маршем центральними вулицями міста

    Ультрас футбольного клубу «Суми» провели гучну акцію, щоб нагадати керівництву міста, області й можливим меценатам про потребу відродити професійний футбольний клуб в обласному центрі.

    Фанати несли текстовик «ФК «Суми» має жити» і палили фаєри.

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    Сумські фанати провели яскраву акцію за відродження футбольного клубу (фото)
    Сумські фанати провели яскраву акцію за відродження футбольного клубу (фото)
    Сумські фанати провели яскраву акцію за відродження футбольного клубу (фото)
    Ultras.org.ua

    Нагадаємо, що професійний клуб у Сумах зник після завершення минулого сезону. Команду, яка виступала в першій лізі, спершу рішенням ФФУ понизили в класі через систематичну участь у договірних матчах, а потім керівництво прийняло рішення відмовитися від виступів і в другій лізі.

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