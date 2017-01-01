«Шахтар» заборонив дітям учасників АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой» (відео)

Всеукраїнську благодійну акцію проводять в підтримку учасників бойових дій

Футбольний клуб «Шахтар» заборонив дітям учасників АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой». За ініціативою Федерації футболу учасників АТО діти українських вояків уже сім разів виводили на поле гравців команд Прем'єр-ліги. І щоразу діти вдягають однакові футболки із написом «Мій батько - герой



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Всеукраїнську благодійну акцію проводять в підтримку учасників бойових дій

Футбольний клуб «Шахтар» заборонив дітям учасників АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

За ініціативою Федерації футболу учасників АТО діти українських вояків уже сім разів виводили на поле гравців команд Прем'єр-ліги.

І щоразу діти вдягають однакові футболки із написом «Мій батько - герой України». Їх вдягали і самі футболісти.

Однак сьогодні - за кілька годин до початку матчу - батьків попередили, що дітлахи мусять виходити на поле у своїх повсякденних курточках.

З 29 жовтня футболістів на поле виводять дітки з усієї України, батьки яких захищали чи захищають кордони нашої держави на сході. Першими долучилися футбольні клуби «Динамо» Київ та львівські «Карпати», потім рівненський «Верес», кропивницька «Зірка» та полтавська «Ворскла».

Джерело: ТСН