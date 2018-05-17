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    Парагвайський півзахисник хоче покинути «Динамо»

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    Дерліс Гонсалес
    Дерліс Гонсалес

    Дерліс Гонсалес заявив, що в київському клубі йому не комфортно

    Півзахисник «Динамо» Дерліс Гонсалес повідомив, що хоче покинути київський клуб.

    Про це футболіст заявив у коментарі виданню ABC Color.

    Зазначається, що найвірогідніший варіант для продовження кар'єри парагвайця це клуб з Мексики.

    Також їм цікавиться «Бенфіка».

    «У мене була розмова зі спортивним директором «Динамо». Я сказав йому, що мені тут не комфортно і я хочу змінити обстановку. Ми будемо розглядати варіанти. Клуб з Мексики хоче оформити повноцінний трансфер, а це в інтересах «Динамо». Вони хочуть мене продати, а не віддати в оренду. З «Бенфікою» буде складніше, адже вони хочуть мене взяти в оренду», - повідомив Гонсалес.

    «У минуле трансферне вікно до мене виявляв інтерес аргентинський «Рівер Плейт», але я вже не розглядаю цей варіант. Також була розмова з клубом з МЛС, але вони так і не визначилися з трансфером», - додав він.

    У поточному сезоні 24-річний футболіст провів 33 матчі в складі «Динамо», в яких забив три голи і зробив чотири асисти.

    Джерело: ua.tribuna.com

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