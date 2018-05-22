Паралімпійська збірна України з академічного веслування переможно розпочала новий сезон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На змаганнях в Італії українці виграли дев’ять нагород

Українські паралімпійці яскраво виступили на міжнародній регаті з академічного веслування серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору, що пройшов у м. Гавірате (Італія) 9-14 травня.

Загалом національна збірна команда України у складі 12 спортсменів виборола дев’ять високих нагород, серед яких три золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі.

Загальний підсумок міжнародної регати, у якій взяли участь спортсмени з 30 країн світу, не підбивався, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Найкраще від команди України виступив Роман Полянський, котрий виборов дві золоті нагороди. Серед жінок яскраво виступила дебютантка Анжела Гаврисюк, котра виборола золоту та срібну медалі.

Щодо інших спортсменів, то Максим Жук здобув дві медалі (золото та срібло), Ярослав Коюда – одну (срібло), Світлана Богуславська – одну (срібло), Маргарита Москалець – дві (срібло та бронзу), а Анна Шеремет, Олександра Янкова, Дмитро Герез, Станіслав Самойлюк і Єлизавета Короленко виграли по дві бронзи кожен.

Ця команда – оновлений склад національної паралімпійської збірної команди України з академічного веслування, що вперше виступає таким складом у цьому році.

Наразі команда готується до Кубку світу, що з 30 травня по 3 червня пройде у м. Белград (Сербія).