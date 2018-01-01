Павелко переміг Суркісів в суді Лозанни

Спортивний арбітражний суд Лозанни був останньою надією президента «Динамо» Ігоря Суркіса уникнути покарання за неявку на матч

ФК «Динамо» Київ програло справу з розгляду в Спортивному арбітражному суді апеляції на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету і Апеляційного комітету ФФУ про присудження технічної поразки за неявку команди в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ. Про це 24 каналу розповів генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький.



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Брати Григорій та Ігор Суркіси

Спортивний арбітражний суд Лозанни був останньою надією президента «Динамо» Ігоря Суркіса уникнути покарання за неявку на матч

ФК «Динамо» Київ програло справу з розгляду в Спортивному арбітражному суді апеляції на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету і Апеляційного комітету ФФУ про присудження технічної поразки за неявку команди в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ.

Про це 24 каналу розповів генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький.

«КАС залишив рішення Апеляційного комітету ФФУ в силі», - зазначив Запісоцький.

Таким чином, рішення КДК ФФУ, за яким зараховувалась основній команді ФК «Динамо» Київ, а також командам U-21 і U-19, технічна поразка з рахунком 3: 0 за неявку на матчі в Маріуполь, залишається в силі. Вердикт CAS підтвердив позицію керівництва ФФУ, яке наполягало на тому, що всі клуби рівні перед Регламентом і зобов'язані підкорятися діючим спортивними правилами.

Нагадаємо, що в серпні 2017 року керівництво ФК «Динамо» Київ заявило, що боїться відправляти своїх гравців на поєдинки 7-го туру УПЛ в Маріуполь, хоча раніше в цьому місті вже відбулося три матчі нового сезону Прем'єр-ліги і організація цих зустрічей пройшла на найвищому рівні.

Пізніше, усвідомивши реальну загрозу можливого покарання за грубе порушення Регламенту УПЛ, власники клубу запропонували ФК «Маріуполь» зіграти запланований поєдинок 7-го туру УПЛ в Києві, а матч-відповідь провести в Маріуполі, але отримали відмову.

Спортивний арбітражний суд Лозанни був останньою надією президента клубу Ігоря Суркіса уникнути покарання за неявку на матч, але CAS не виправдав їх, підтвердивши законність рішень дисциплінарних органів ФФУ.