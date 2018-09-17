Перед матчем Ліги Європи з «Динамо» «Астана» проведе три тренування у Києві



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Прибудуть гості до столиці України у вівторок, 18 вересня

Стала відома програма перебування команди «Астана» у Києві напередодні стартового поєдинку групового турніру Ліги Європи.

Як нагадує офіційний сайт київського клубу, що матч «Динамо» - «Астана» відбудеться у четвер, 20 вересня, на НСК «Олімпійський». Початок о 19:55.

«Астана» прибуде в аеропорт Бориспіль у вівторок, 18 вересня, о 15:30 чартерним рейсом з Астани і розміститься у столичному готелі.

О 19:00 за київським часом «Астана» проведе двогодинне тренування на полі стадіону «Динамо» ім В.В. Лобановського.

На наступний день, 19 вересня, заплановано офіційні заходи команд напередодні матчу.

Так, передматчева прес-конференція та тренування команди розпочнуться о 19:00 на НСК «Олімпійський». Традиційно, для ЗМІ будуть відкритими стартові 15 хвилин тренування.

20 вересня, у день матчу, «Астана» проведе ще одне тренування. У першій половині дня, з 11:00 до 12:30, казахстанський клуб знову потренується на полі стадіону «Динамо», після чого повернеться у готель.

О 18:00 заплановано від'їзд «Астани» на матч. По завершенні поєдинку гості візьмуть курс на аеропорт Бориспіль і звідти, також чартерним рейсом, повернуться додому.