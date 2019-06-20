Перехід Коноплянки в «Фенербахче» може не відбутися
Євген Коноплянка
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Головний тренер турецької команди не бачить у ній українця
Головний тренер турецького «Фенербахче» Ерсун Янал не бачить у складі своєї команди півзахисника збірної України та німецького «Шальке» Євгена Коноплянку. Фахівець наклав вето на можливий трансфер, інформує Ajansspor.
Раніше повідомлялося, що спортивний директор турецького клубу все ж вирушав до Німеччини, аби там обговорити можливий перехід українця.
Останнього сезону Коноплянка зіграв у 21-му матчі в складі «Шальке», у яких забив один м`яч та віддав одну передачу.
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