Перехід Коноплянки в «Фенербахче» може не відбутися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Коноплянка Фейсбук

Головний тренер турецької команди не бачить у ній українця

Головний тренер турецького «Фенербахче» Ерсун Янал не бачить у складі своєї команди півзахисника збірної України та німецького «Шальке» Євгена Коноплянку. Фахівець наклав вето на можливий трансфер, інформує Ajansspor.

Раніше повідомлялося, що спортивний директор турецького клубу все ж вирушав до Німеччини, аби там обговорити можливий перехід українця.

Останнього сезону Коноплянка зіграв у 21-му матчі в складі «Шальке», у яких забив один м`яч та віддав одну передачу.