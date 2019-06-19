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    Заступник міністра спорту повідомив, скільки отримають футболісти за перемогу на мундіалі

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    Збірна України - чемпіони світу-2019 з футболу серед команд, не старших 20-ти років - Заступник міністра спорту повідомив, скільки отримають футболісти за перемогу на мундіалі
    Збірна України - чемпіони світу-2019 з футболу серед команд, не старших 20-ти років
    Іван Вербицький

    Мова тільки про державну винагороду

    Заступник міністра спорту Микола Даневич повідомив, яку матеріальну винагороду отримають футболісти молодіжної збірної України за перемогу на чемпіонаті світу в Польщі.

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    «За перше місце на юнацькому чемпіонаті світу з футболу гравці та тренери юнацької національної збірної команди України з футболу U20 отримають від держави грошову винагороду у розмірі 18 000 гривень (у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 04.02.2016 р. № 91)».

    Раніше футболіст української молодіжки Георгій Цитаїшвілі сказав, що преміальних за перемогу не було, але вони йому й не потрібні, бо гравці грали за країну, а не за гроші.

    Зауважимо, що пан Даневич озвучив лише розмір преміальних від держави. Як винагородить гравців Українська асоціація футболу в особі її очільника Андрія Павелка наразі невідомо.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України Андрій Павелко Георгій Цитаїшвілі
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