Заступник міністра спорту повідомив, скільки отримають футболісти за перемогу на мундіалі
Мова тільки про державну винагороду
Заступник міністра спорту Микола Даневич повідомив, яку матеріальну винагороду отримають футболісти молодіжної збірної України за перемогу на чемпіонаті світу в Польщі.
«За перше місце на юнацькому чемпіонаті світу з футболу гравці та тренери юнацької національної збірної команди України з футболу U20 отримають від держави грошову винагороду у розмірі 18 000 гривень (у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 04.02.2016 р. № 91)».
Раніше футболіст української молодіжки Георгій Цитаїшвілі сказав, що преміальних за перемогу не було, але вони йому й не потрібні, бо гравці грали за країну, а не за гроші.
Зауважимо, що пан Даневич озвучив лише розмір преміальних від держави. Як винагородить гравців Українська асоціація футболу в особі її очільника Андрія Павелка наразі невідомо.