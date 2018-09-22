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    Переможниця US Open-2018 близька до ще одного титулу

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    Фото взяте з сайту sovsport.ru - Переможниця US Open-2018 близька до ще одного титулу
    Фото взяте з сайту sovsport.ru

    Японська тенісистка Наомі Осака завоювала путівку у фінал престижного турніру у Токіо, призовий фонд якого становить близько 800 тисяч доларів

    У півфінальному матчі Осака узяла верх над італійкою Камілою Джорджі у двох партіях з рахунком 6-2, 6-3. Поєдинок тривав одну годину 11 хвилин.

    У фіналі турніру у Токіо японська тенісистка, яка у поточному сезоні, як відомо, сенсаційно виграла Відкритий чемпіонат США, зустрінеться з представницею Чехії Кароліною Плішкова.

    Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою шосте місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації, оновлена версія якого була опублікована на початку тижня на офіційному сайті організації.

    Інша українка Леся Цуренко як і раніше 26-а у світовій класифікації.

    Джерело: terrikon.com

    теніс
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