Переможниця US Open-2018 близька до ще одного титулу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту sovsport.ru

Японська тенісистка Наомі Осака завоювала путівку у фінал престижного турніру у Токіо, призовий фонд якого становить близько 800 тисяч доларів

У півфінальному матчі Осака узяла верх над італійкою Камілою Джорджі у двох партіях з рахунком 6-2, 6-3. Поєдинок тривав одну годину 11 хвилин.

У фіналі турніру у Токіо японська тенісистка, яка у поточному сезоні, як відомо, сенсаційно виграла Відкритий чемпіонат США, зустрінеться з представницею Чехії Кароліною Плішкова.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою шосте місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації, оновлена версія якого була опублікована на початку тижня на офіційному сайті організації.

Інша українка Леся Цуренко як і раніше 26-а у світовій класифікації.

Джерело: terrikon.com