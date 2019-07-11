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    Перший темношкірий тренер в історії НБА отримав нагороду імені Артура Еша

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    Перший темношкірий тренер в історії НБА отримав нагороду імені Артура Еша

    Расселл є 11-разовим чемпіоном НБА. Він брав активну участь в русі, направленому на захист прав людини

    Колишній центровий «Бостон Селтікс» Білл Расселл отримав престижну нагороду Arthur Ashe Courage Award (нагорода імені Артура Еша). Расселл став 27-м лауреатом в історії вручення нагороди. При цьому він є першим чинним або колишнім гравцем НБА, удостоєним премії.

    Нагорода вручається людям, які проявили стійкість духу і сміливість, властиву Артуру Ешу - темношкірому тенісистові, відомому боротьбою за права людини. У минулому нагороду також отримували Нельсон Мандела, Мухаммед Алі і інші особистості світового масштабу.

    З отриманням премії Расселла привітали колишній президент США Барак Обама, актор Самуель Джексон і колишній баскетболіст Карім Абдул-Джаббар.

    Расселл є 11-разовим чемпіоном НБА і першим темношкірим тренером в історії ліги. Він брав активну участь в русі, направленому на захист прав людини, брав участь в марші в Вашингтоні в 1963 році.

    Джерело: Чемпионат.com

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