Перший темношкірий тренер в історії НБА отримав нагороду імені Артура Еша



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Расселл є 11-разовим чемпіоном НБА. Він брав активну участь в русі, направленому на захист прав людини

Колишній центровий «Бостон Селтікс» Білл Расселл отримав престижну нагороду Arthur Ashe Courage Award (нагорода імені Артура Еша). Расселл став 27-м лауреатом в історії вручення нагороди. При цьому він є першим чинним або колишнім гравцем НБА, удостоєним премії.

Нагорода вручається людям, які проявили стійкість духу і сміливість, властиву Артуру Ешу - темношкірому тенісистові, відомому боротьбою за права людини. У минулому нагороду також отримували Нельсон Мандела, Мухаммед Алі і інші особистості світового масштабу.

З отриманням премії Расселла привітали колишній президент США Барак Обама, актор Самуель Джексон і колишній баскетболіст Карім Абдул-Джаббар.

Расселл є 11-разовим чемпіоном НБА і першим темношкірим тренером в історії ліги. Він брав активну участь в русі, направленому на захист прав людини, брав участь в марші в Вашингтоні в 1963 році.

Джерело: Чемпионат.com