Під час кіберспортивного турніру у США вбили кількох осіб (відео)



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У Флориді сталася стрілянина, є постраждалі

Шериф міста Джексонвіль на своїй сторінці у Twitter повідомив про стрілянину, яка відбулася під час кіберспортивного турніру з американського футболу.

Також поліція Флориди порекомендувала жителям міста відмовитися від відвідування місць, розташованих з тим місцем.

Про стрілянину на турнірі стало відомо під час трансляції матчу з американського футболу. Під час гри глядачі могли почути з десяток пострілів і крики.

Наразі залишається невідомим точна кількість постраждалих і нападників. За різними даними журналістів, число загиблих варіюється від однієї до чотирьох осіб.

При цьому шериф незабаром уточнив, що вбитим є сам нападник, і зараз уточнюється, чи був ще один стрілець.

Це не перший випадок у США зі стріляниною у громадському місці. У лютому цього року сталася стрілянина у середній школі Марджорі Стоунман Дуглас, яка також розташована у Флориді.

Джерело: sportarena.com