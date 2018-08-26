Під час кіберспортивного турніру у США вбили кількох осіб (відео)
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У Флориді сталася стрілянина, є постраждалі
Шериф міста Джексонвіль на своїй сторінці у Twitter повідомив про стрілянину, яка відбулася під час кіберспортивного турніру з американського футболу.
Також поліція Флориди порекомендувала жителям міста відмовитися від відвідування місць, розташованих з тим місцем.
Про стрілянину на турнірі стало відомо під час трансляції матчу з американського футболу. Під час гри глядачі могли почути з десяток пострілів і крики.
Наразі залишається невідомим точна кількість постраждалих і нападників. За різними даними журналістів, число загиблих варіюється від однієї до чотирьох осіб.
При цьому шериф незабаром уточнив, що вбитим є сам нападник, і зараз уточнюється, чи був ще один стрілець.
Це не перший випадок у США зі стріляниною у громадському місці. У лютому цього року сталася стрілянина у середній школі Марджорі Стоунман Дуглас, яка також розташована у Флориді.
Джерело: sportarena.com