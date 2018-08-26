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    Під час кіберспортивного турніру у США вбили кількох осіб (відео)

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    Під час кіберспортивного турніру у США вбили кількох осіб (відео)

    У Флориді сталася стрілянина, є постраждалі

    Шериф міста Джексонвіль на своїй сторінці у Twitter повідомив про стрілянину, яка відбулася під час кіберспортивного турніру з американського футболу.

    Також поліція Флориди порекомендувала жителям міста відмовитися від відвідування місць, розташованих з тим місцем.

    Про стрілянину на турнірі стало відомо під час трансляції матчу з американського футболу. Під час гри глядачі могли почути з десяток пострілів і крики.

    Наразі залишається невідомим точна кількість постраждалих і нападників. За різними даними журналістів, число загиблих варіюється від однієї до чотирьох осіб.

    При цьому шериф незабаром уточнив, що вбитим є сам нападник, і зараз уточнюється, чи був ще один стрілець.

    Це не перший випадок у США зі стріляниною у громадському місці. У лютому цього року сталася стрілянина у середній школі Марджорі Стоунман Дуглас, яка також розташована у Флориді.

    Джерело: sportarena.com

    спорт США вбивство обстріл поліція
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