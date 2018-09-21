Підгрушна через хворобу не виступить на чемпіонаті України з літнього біатлону



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Олена Підгрушна. Фото: Xsport

Зміни відбулися і в складі учасників «Гонки чемпіонів»

Одна з лідерів жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна не візьме участі в чемпіонаті країни з літнього біатлону.

Олімпійська чемпіонка захворіла на зборі в Раубічах і змушена буде пропустити національну першість.

За інформацією Xsport, у Олени кілька днів трималася висока температура, а крім неї ще кілька чоловік в команді перехворіли респіраторними захворюваннями.

Зокрема Ольга Абрамова, яка змушена була через хворобу тиждень не тренуватися.

Незважаючи на це, старший тренер жіночої команди Андрій Прокунін зазначив, що в цілому збір в Білорусі пройшов добре. Заплановану тренерським штабом роботу всі дівчата виконали, за деяким винятком.

До Києва команда прилетіла в обід 21 вересня і відразу ж відправилася до Чернігова, де і відбудеться літня першість.

У зв'язку з хворобою Підгрушної, зміни відбулися і в складі учасників анонсованої «Гонки чемпіонів». Місце капітана жіночої команди в гонці зайняла Анна Кривонос.

Також, за інформацією уболівальників, які вже прибули до Чернігова, замість екс-біатлоністки збірної України Оксани Яковлевої буде бігти Інна Супрун, а замість Руслана Лисенка виступить Олег Бережний.

Зазначимо, що крім «Гонки чемпіонів» в суботу, 22 вересня, відбудеться змішана естафета. А в неділю найкращі біатлоністи країни позмагаються в спринті.