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    Підгрушна через хворобу не виступить на чемпіонаті України з літнього біатлону

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    Олена Підгрушна. Фото: Xsport - Підгрушна через хворобу не виступить на чемпіонаті України з літнього біатлону
    Олена Підгрушна. Фото: Xsport

    Зміни відбулися і в складі учасників «Гонки чемпіонів»

    Одна з лідерів жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна не візьме участі в чемпіонаті країни з літнього біатлону.

    Олімпійська чемпіонка захворіла на зборі в Раубічах і змушена буде пропустити національну першість.

    За інформацією Xsport, у Олени кілька днів трималася висока температура, а крім неї ще кілька чоловік в команді перехворіли респіраторними захворюваннями.

    Зокрема Ольга Абрамова, яка змушена була через хворобу тиждень не тренуватися.

    Незважаючи на це, старший тренер жіночої команди Андрій Прокунін зазначив, що в цілому збір в Білорусі пройшов добре. Заплановану тренерським штабом роботу всі дівчата виконали, за деяким винятком.

    До Києва команда прилетіла в обід 21 вересня і відразу ж відправилася до Чернігова, де і відбудеться літня першість.

    У зв'язку з хворобою Підгрушної, зміни відбулися і в складі учасників анонсованої «Гонки чемпіонів». Місце капітана жіночої команди в гонці зайняла Анна Кривонос.

    Також, за інформацією уболівальників, які вже прибули до Чернігова, замість екс-біатлоністки збірної України Оксани Яковлевої буде бігти Інна Супрун, а замість Руслана Лисенка виступить Олег Бережний.

    Зазначимо, що крім «Гонки чемпіонів» в суботу, 22 вересня, відбудеться змішана естафета. А в неділю найкращі біатлоністи країни позмагаються в спринті.

    біатлон чемпіонат України лижний спорт Олена Підгрушна
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