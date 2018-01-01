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    Підгрушна: На сьогодні у нас все є

    Українка розчарована початком сезону через проблеми зі стрільбою
    Українська біатлоністка Олена Підгрушна поділилася враженнями від старту сезону. Олена зазначила, що розчарована початком сезону через проблеми зі стрільбою. «Я б сказала, що розчарована таким початком сезону. Тільки кілька гонок були вдалими. Зараз у мене була непогана швидкість, але виникли проблеми зі стрільбою. І везіння було на моєму
    • Сьогодні, 17:02
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    Олена Підгрушна. Фото: biathlon.com.ua
    Олена Підгрушна. Фото: biathlon.com.ua

    Українка розчарована початком сезону через проблеми зі стрільбою

    Українська біатлоністка Олена Підгрушна поділилася враженнями від старту сезону.

    Олена зазначила, що розчарована початком сезону через проблеми зі стрільбою.

    «Я б сказала, що розчарована таким початком сезону. Тільки кілька гонок були вдалими. Зараз у мене була непогана швидкість, але виникли проблеми зі стрільбою. І везіння було на моєму боці. Тому є над чим працювати в перерві між змаганнями», - сказала Підгрушна.

    Лідер збірної України з біатлону задоволена тими умовами, які є в нашій збірній з біатлону.

    «На сьогодні у нас все є. Всі умови і потреби забезпечуються повністю», - підсумувала Підгрушна.

    біатлон
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