Підгрушна: На сьогодні у нас все є
- Сьогодні, 17:02
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Олена Підгрушна. Фото: biathlon.com.ua
Українка розчарована початком сезону через проблеми зі стрільбою
Українська біатлоністка Олена Підгрушна поділилася враженнями від старту сезону.
Олена зазначила, що розчарована початком сезону через проблеми зі стрільбою.
«Я б сказала, що розчарована таким початком сезону. Тільки кілька гонок були вдалими. Зараз у мене була непогана швидкість, але виникли проблеми зі стрільбою. І везіння було на моєму боці. Тому є над чим працювати в перерві між змаганнями», - сказала Підгрушна.
Лідер збірної України з біатлону задоволена тими умовами, які є в нашій збірній з біатлону.
«На сьогодні у нас все є. Всі умови і потреби забезпечуються повністю», - підсумувала Підгрушна.