Підгрушна, Варвинець, Семенов та Підручний виступлять на чемпіонаті Європи з біатлону

Тренери збірної України визначилися зі складом на чемпіонат Європи

24 січня в італійському Ріднау пройдуть перші гонки чемпіонату Європи. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Склад збірної України на турнір цікавий тим, що тренери команди порахували, що участь в цих перегонах буде корисною з точки зору підготовки до Олімпійських Ігор для деяких представників основи чоловічої і жіночої



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Фото: IBU

Тренери збірної України визначилися зі складом на чемпіонат Європи

24 січня в італійському Ріднау пройдуть перші гонки чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Склад збірної України на турнір цікавий тим, що тренери команди порахували, що участь в цих перегонах буде корисною з точки зору підготовки до Олімпійських Ігор для деяких представників основи чоловічої і жіночої команд.

Таким чином, збірна України на другому за значимістю турнірі сезону буде представлена в такому складі:

Чоловіки:

Дмитро Підручний

Артем Прима

Сергій Семенов

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Андрій Доценко

Тарас Лесюк

Жінки:

Олена Підгрушна

Ірина Варвинець

Юлія Журавок

Ольга Абрамова

Марія Панфілова

Яна Бондар

Надія Бєлкіна