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    Підгрушна, Варвинець, Семенов та Підручний виступлять на чемпіонаті Європи з біатлону

    Тренери збірної України визначилися зі складом на чемпіонат Європи
    24 січня в італійському Ріднау пройдуть перші гонки чемпіонату Європи. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Склад збірної України на турнір цікавий тим, що тренери команди порахували, що участь в цих перегонах буде корисною з точки зору підготовки до Олімпійських Ігор для деяких представників основи чоловічої і жіночої
    • Сьогодні, 19:37
    • Розсилка
    Фото: IBU
    Фото: IBU

    Тренери збірної України визначилися зі складом на чемпіонат Європи

    24 січня в італійському Ріднау пройдуть перші гонки чемпіонату Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    Склад збірної України на турнір цікавий тим, що тренери команди порахували, що участь в цих перегонах буде корисною з точки зору підготовки до Олімпійських Ігор для деяких представників основи чоловічої і жіночої команд.

    Таким чином, збірна України на другому за значимістю турнірі сезону буде представлена в такому складі:

    Чоловіки:

    Дмитро Підручний
    Артем Прима
    Сергій Семенов
    Артем Тищенко
    Руслан Ткаленко
    Андрій Доценко
    Тарас Лесюк

    Жінки:

    Олена Підгрушна
    Ірина Варвинець
    Юлія Журавок
    Ольга Абрамова
    Марія Панфілова
    Яна Бондар
    Надія Бєлкіна

    біатлон чемпіонат Європи Збірна України лижний спорт
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