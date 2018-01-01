Підгрушна, Варвинець, Семенов та Підручний виступлять на чемпіонаті Європи з біатлону
- Сьогодні, 19:37
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Фото: IBU
Тренери збірної України визначилися зі складом на чемпіонат Європи
24 січня в італійському Ріднау пройдуть перші гонки чемпіонату Європи.
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Склад збірної України на турнір цікавий тим, що тренери команди порахували, що участь в цих перегонах буде корисною з точки зору підготовки до Олімпійських Ігор для деяких представників основи чоловічої і жіночої команд.
Таким чином, збірна України на другому за значимістю турнірі сезону буде представлена в такому складі:
Чоловіки:
Дмитро Підручний
Артем Прима
Сергій Семенов
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Андрій Доценко
Тарас Лесюк
Жінки:
Олена Підгрушна
Ірина Варвинець
Юлія Журавок
Ольга Абрамова
Марія Панфілова
Яна Бондар
Надія Бєлкіна