Підсумковий тенісний турнір ATP з 2021 року переїде в Турин



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Саме тут з 2021 року буде проходити підсумковий турнір ATP

ATP Finals стане третім елітним тенісним турніром в Італії після комбінованого римського турніру ATP і WTA і молодіжного підсумкового в Мілані

Підсумковий турнір ATP, який з 2009 року проходить в Лондоні, в 2021-м переїде в італійський Турин і залишиться там як мінімум до 2025-го.

ATP Finals, куди потрапляють вісім найбільш рейтингових гравців за результатами регулярного сезону, буде проходити на Pala Alpitour - найбільшій критій спортивній арені Італії.

Турин стане 15-м містом-господарем ATP Finals, який проводиться з 1970-го року (першим чемпіоном був нинішній президент Міжнародного тенісного залу слави Стен Сміт). Лондонський період підсумкового турніру прийнято вважати найуспішнішим в його історії, однак з 2016-го його відвідуваність там падає.

ATP Finals стане третім елітним тенісним турніром в Італії після комбінованого римського турніру ATP і WTA і молодіжного підсумкового в Мілані.

Джерело: Sports.ru