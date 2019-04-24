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    Підсумковий тенісний турнір ATP з 2021 року переїде в Турин

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    Саме тут з 2021 року буде проходити підсумковий турнір ATP - Підсумковий тенісний турнір ATP з 2021 року переїде в Турин
    Саме тут з 2021 року буде проходити підсумковий турнір ATP

    ATP Finals стане третім елітним тенісним турніром в Італії після комбінованого римського турніру ATP і WTA і молодіжного підсумкового в Мілані

    Підсумковий турнір ATP, який з 2009 року проходить в Лондоні, в 2021-м переїде в італійський Турин і залишиться там як мінімум до 2025-го.

    ATP Finals, куди потрапляють вісім найбільш рейтингових гравців за результатами регулярного сезону, буде проходити на Pala Alpitour - найбільшій критій спортивній арені Італії.

    Турин стане 15-м містом-господарем ATP Finals, який проводиться з 1970-го року (першим чемпіоном був нинішній президент Міжнародного тенісного залу слави Стен Сміт). Лондонський період підсумкового турніру прийнято вважати найуспішнішим в його історії, однак з 2016-го його відвідуваність там падає.

    ATP Finals стане третім елітним тенісним турніром в Італії після комбінованого римського турніру ATP і WTA і молодіжного підсумкового в Мілані.

    Джерело: Sports.ru

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