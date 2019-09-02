Пілот Формули-1 хотів відмовитися від участі гонці через загибель французького гонщика



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Даніель Ріккардо глибоко вражений смертю колеги Motosport

Даніель Ріккардо каже, що зробив зусилля над собою

Пілот Reno Даніель Ріккардо зізнався, що не хотів брати участі в гонці на Ґран-прі Бельгії через смерть Антуана Юбера 31 серпня на гонці Формули-2.

«Я радий, що ця гонка закінчилася, цей вікенд позаду. Я знаю, що, як би це не виглядало дивно, найкращий метод виявити повагу – брати участь сьогодні в гонці. Але не думаю, що хтось із нас дійсно хотів бути тут і брати участь у цьому заїзді. Принаймні я кажу за себе, але впевнений, що я не єдиний.

Було дуже важко перебувати тут і намагатися показати для всіх сміливі обличчя. Всі раді, що гонка закінчена. Ми їдемо звідси, і сподіваюся, що це в останнє, коли трапляється щось схоже», - наводить слова Даніеля Ріккардо Crash.