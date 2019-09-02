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    Пілот Формули-1 хотів відмовитися від участі гонці через загибель французького гонщика

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    Даніель Ріккардо глибоко вражений смертю колеги - Пілот Формули-1 хотів відмовитися від участі гонці через загибель французького гонщика
    Даніель Ріккардо глибоко вражений смертю колеги
    Motosport

    Даніель Ріккардо каже, що зробив зусилля над собою

    Пілот Reno Даніель Ріккардо зізнався, що не хотів брати участі в гонці на Ґран-прі Бельгії через смерть Антуана Юбера 31 серпня на гонці Формули-2.

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    «Я радий, що ця гонка закінчилася, цей вікенд позаду. Я знаю, що, як би це не виглядало дивно, найкращий метод виявити повагу – брати участь сьогодні в гонці. Але не думаю, що хтось із нас дійсно хотів бути тут і брати участь у цьому заїзді. Принаймні я кажу за себе, але впевнений, що я не єдиний.

    Було дуже важко перебувати тут і намагатися показати для всіх сміливі обличчя. Всі раді, що гонка закінчена. Ми їдемо звідси, і сподіваюся, що це в останнє, коли трапляється щось схоже», - наводить слова Даніеля Ріккардо Crash.

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