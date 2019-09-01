22-річний автогонщик загинув під час «Формула-2» (відео)



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Антуан з родини гонщиків, захоплювався автоперегонами і його батько, а сам хлопець дебютував у небезпечному спорті в 10 років Formula1.com

Ще один учасник перегонів знаходиться в лікарні

31 серпня, в Бельгії на автодромі Спа-Франкоршам, стартувала перша гонка етапу «Формули-2». Але змагання було зупинено вже на другому колі, через те, що на виході з поворот «Червона вода» сталася серйозна аварія за участю Антуана Юбера, Хуана Мануеля Корреа і Маріно Сато.

Сато самостійно залишив місце аварії, а про стан здоров'я Юбера і Корреа тривалий час не було жодних даних. Постраждалих було доправлено у лікарню. Згодом Міжнародна федерація автоспорту повідомила, щонезважаючи на всі зусилля лікарів, Юбер помер о 18:35 за бельгійським часом. 22 вересня йому мало б виповнитися 23 роки.

Хуан Мануель Корреа залишається в лікарні, його стан стабільний.