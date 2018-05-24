Пілот Формули Ford ледь не згорів заживо після аварії. Приголомшливі фото

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Нельсон Роу врятувався з вогняної аварії після допомоги конкурента та глядачів

Дворазовий чемпіон «історичної» Формули Ford Нельсон Роу боровся за лідерство у другій гонці на трасі Кадвелл Парк, коли зіткнувся з Камероном Джексоном у довгому правому повороті на підйомі.

Джексон пропустив передачу і врізався у Роу. Його Crossle перелетіла через Lola Джексона та перекинулася під час приземлення на траву, а двигун вибухнув і загорівся.

Його суперник, чемпіон Каллум Грант, бачив початок аварії, зупинився поруч і кинувся на допомогу.

«Перша річ, що я зробив, – подивився під машину, щоб побачити, чи досі там пілот, - сказав Грант, якому допомогли двоє глядачів. - Очі Нельсона були заплющені, але він кричав «витягніть мене звідси».

«Мені бракувало сил, аби підняти з нього 400-кілограмову машину, але я неймовірно захоплююся глядачами. Вони були у футболках, однак, як тільки ми підняли машину, один із них розстебнув ремені безпеки Нельсона та витягнув його звідти. Інший також повернувся з вогнегасником», - додав пілот.

Водночас Роу сказав, що він був при тямі весь цей час, але не міг бачити полум’я, зате відчував запах бензину та відчував щось мокре на нозі.

«Це було від вогнегасника з машини, який спрацював, коли машина перекинулася. Мій шолом був розбитий, а комбінезон у підпалинах. У мене все заклякло, але зі мною все гаразд – набагато краще, ніж очікувалося», - пояснив він.

Джонатан Палмер, чий концерн MotorSport Vision керує трасою, сказав, що інцидент будуть розслідувати, але він задоволений реакцією глядачів.

Джерело: ua.motorsport.com