Пілот «Мерседеса» виграв Гран-прі Японії в Формулі-1



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Валттері Боттас став найшвидшим у японській Сузуці

Пілот «Мерседеса» Валттері Боттас виграв Гран-прі Японії в Формулі-1. На п’єдесталі він випередив Себастьяна Феттеля з «Феррарі» та партнера по команді Льюїса Хемілтона.

Результати гонки зараховано після 52-го кола, оскільки на останньому 53-му помилково було дочасно сигналізовано про кінець заїзду.

У загальному заліку попереду Льюїс Хемілтон («Мерседес») – 338 очок. Другим іде Валттері Боттас («Мерседес») – 274. На третьому місці Шарль Леклерк («Феррарі») – 223.

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У Кубку конструкторів попереду «Мерседес» (571 очко), далі йде «Феррарі» (409) і на третій сходинці «Ред Булл» (311).