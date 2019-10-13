Усик здобув розгромну перемогу в першому бою серед супертяжів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик розгромив Чезза Візерспуна Boxingscene

Суперник здався після сьомого раунду

Екс-чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) успішно дебютував у надважкому дивізіоні.

Щойно на рингу Wintrust Arena в Чикаґо (штат Іллінойс, США) Усик переміг на десять кілограмів важчого за себе і на шість років старшого американця Чезза Візерспуна (38-4, 29 КО). Опонент відмовився від продовження бою після семи раундів.

Свою перевагу Олександр після двох стартових раундів розвідки почав позначати в третій трихвилинці. До того було помітно, що українець діє обережно, ретельно обираючи потрібну ударну дистанцію. В четвертому раунді Усик ішов атаку й зовсім сміливо, раз-по-раз затискаючи опонента до канатів.

Ще скрутнішим стало становище Візерспуна в п’ятому раунді. У шостому і сьомому стійкість Чезза вже могла викликати повагу. Він пропускав багато, але не падав. Проте команда американця вирішила, що на цьому одностороннє побиття треба припинити.