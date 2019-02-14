Піренейська «свиня»: іспанці не хочуть допомагати Україні потрапити на чемпіонат світу-2019
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Розсилка
Тепер нашій команді треба розраховувати на диво
Збірна Іспанії з баскетболу резервним складом проведе останні матчі відбору на чемпіонат світу-2019. Від їхньої гри з Латвією залежить доля баскетбольної України.
Річ у тім, що на заключні матчі проти латвійців і турків тренерський штаб викликав резервних гравців, серед яких немає жодного представника Євроліги.
Збірнiй України для продовження боротьби за вихід на світову першість-2019 потрібно сподіватися на перемогу Іспанії над Латвією, проте виклик резервного складу може стати перепоною.
На даний момент Україна посідає п'яте місце в своїй групі. Нашій команді необхідно перемагати Чорногорію і Словенію, і розраховувати, що Латвія програє обидва матчі для виходу з групи.
Джерело: Федерація баскетболу України