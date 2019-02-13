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    Українські зірки баскетболу кличуть підтримати їх у матчі з Чорногорією (відео)

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    Олександр Липовий з партнерами чекають на підтримку - Українські зірки баскетболу кличуть підтримати їх у матчі з Чорногорією (відео)
    Олександр Липовий з партнерами чекають на підтримку
    Федерація баскетболу України

    Поєдинок з чорногорцями 22 лютого має вирішальне значення

    Менше двох тижнів залишається до останнього домашнього матчу чоловічої національної збірної України, яка 22-го лютого в київському Палаці спорту зіграє проти команди Чорногорії.

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    Турніре становище у нашої команди зараз таке, що в двох заключних матчах – проти Чорногорії вдома та Словенії на виїзді – її влаштують тільки перемоги. Тож зараз нашій команді підтримка потрібна, як ніколи.

    Промо-ролик напередодні матчу Україна - Чорногорія

    Раніше тренерський штаб національної збірної на чолі з Євгеном Мурзіним оголосив розширений склад команди на заключне ігрове вікно.

    Склад збірної України

    Оборонці: Ігор Бояркін («Черкаські Мавпи»), Олександр Мішула («Дніпро»), Денис Лукашов («Єнісей», Росія), Іссуф Санон («Олімпія», Словенія), Олександр Липовий («Промітеас», Греція), Богдан Близнюк («Бней-Ґарцлія», Ізраїль)

    Форварди: Іван Ткаченко («Черкаські Мавпи»), Олександр Беліков («Одеса»), Павло Крутоус («Київ-Баскет»), Максим Пустозвонов («Одеса»), В’ячеслав Бобров («Ґіпускоа»), Сергій Павлов («Хімік»), Володимир Герун («Бреоґан», Іспанія)

    Центрові: В’ячеслав Кравцов («Фуенлабрада», Іспанія), Артем Пустовий («Барселона», Іспанія)

    Джерело: Федерація баскетболу України

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