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    Після матчу футбольної Ліги чемпіонів в Африці кінна поліція затоптала п'ятьох фанатів (фото)

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    &laquo;Стадіон 11 листопада&raquo; - Після матчу футбольної Ліги чемпіонів в Африці кінна поліція затоптала п'ятьох фанатів (фото)
    «Стадіон 11 листопада»

    Трагедія сталася у столиці Анголи

    Матч африканської Ліги чемпіонів з футболу між «Прімейру ді Агушту» та «Мазембе» був затьмарений трагедією.

    Про це повідомляють у соціальних мережах очевидці.

    Гра пройшла на «Стадіоні 11 листопада» у столиці Анголи – Луанді.

    Після закінчення матчу вболівальники стовпилися біля зачинених воріт біля виходу зі стадіону, в результаті чого утворилася тиснява.

    Коли ворота відкрили, люди вибігли прямо під кінну поліцію.

    В результаті інциденту п'ятеро людей загинули, ще сім були доставлені у лікарню.

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    Після матчу футбольної Ліги чемпіонів в Африці кінна поліція затоптала п'ятьох фанатів (фото)
    Після матчу футбольної Ліги чемпіонів в Африці кінна поліція затоптала п'ятьох фанатів (фото)
    Після матчу футбольної Ліги чемпіонів в Африці кінна поліція затоптала п'ятьох фанатів (фото)
    Після матчу футбольної Ліги чемпіонів в Африці кінна поліція затоптала п'ятьох фанатів (фото)
    Фото взяті із соціальних мереж

    Як повідомила Федерація спорту Анголи, семеро постраждалих вже виписані з лікарні.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    трагедія НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть Ліга чемпіонів Африка поліція
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