Після матчу футбольної Ліги чемпіонів в Африці кінна поліція затоптала п'ятьох фанатів (фото)
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«Стадіон 11 листопада»
Трагедія сталася у столиці Анголи
Матч африканської Ліги чемпіонів з футболу між «Прімейру ді Агушту» та «Мазембе» був затьмарений трагедією.
Про це повідомляють у соціальних мережах очевидці.
Гра пройшла на «Стадіоні 11 листопада» у столиці Анголи – Луанді.
Після закінчення матчу вболівальники стовпилися біля зачинених воріт біля виходу зі стадіону, в результаті чого утворилася тиснява.
Коли ворота відкрили, люди вибігли прямо під кінну поліцію.
В результаті інциденту п'ятеро людей загинули, ще сім були доставлені у лікарню.
Фото взяті із соціальних мереж
Як повідомила Федерація спорту Анголи, семеро постраждалих вже виписані з лікарні.
Джерело: Спорт-Экспресс