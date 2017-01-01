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    Півзахисник «Карпат» може перейти в «Шахтар»

    За інформацією ЗМІ, гравець може стати потенційною заміною Фреду
    Півзахисник львівських «Карпат» Хорхе Карраскаль в зимове міжсезоння може змінити клуб. 19-річний атакуючий півзахисник зацікавив донецький «Шахтар», який знаходиться в пошуках нападника. Крім того, що Карраскаль може зіграти на вістрі атаки, його можна використовувати і в центрі поля, що важливо в контексті можливого
    • Вчора, 14:22
    • Розсилка
    Хорхе Карраскаль
    Хорхе Карраскаль

    За інформацією ЗМІ, гравець може стати потенційною заміною Фреду

    Півзахисник львівських «Карпат» Хорхе Карраскаль в зимове міжсезоння може змінити клуб.

    19-річний атакуючий півзахисник зацікавив донецький «Шахтар», який знаходиться в пошуках нападника.

    Крім того, що Карраскаль може зіграти на вістрі атаки, його можна використовувати і в центрі поля, що важливо в контексті можливого переходу Фреда в літнє міжсезоння.

    Нагадаємо, що Карраскаль приєднався до «Карпат» влітку нинішнього року і зіграв за львів'ян 11 матчів, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

    Раніше стало відомо, що з «Карпат» зняли очки і наклали безстрокову заборону на переходи гравців.

    Джерело: Террикон

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