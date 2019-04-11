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    Півзахисник збірної України Коноплянка бажає піти з «Шальке»

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    Євген Коноплянка - Півзахисник збірної України Коноплянка бажає піти з «Шальке»
    Євген Коноплянка
    24 канал

    Німецький клуб не збирається тримати українського футболіста

    Найближчого літнього міжсезоння український півзахисник Євген Коноплянка має намір залишити німецький «Шальке». Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела.

    Український футболіст уже обговорив ці наміри з найближчим оточенням. «Шальке» не буде утримувати футболіста національної збірної України.

    Угода Коноплянки з зарплатнею в 5 мільйонів євро на рік має чинність до кінця сезону-2019/20.

    Поточного сезону наш гравець взяв участь в 20-ти поєдинках «Шальке», забив 1 м’яч та віддав 2 результативні передачі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євген Коноплянка ФК Шальке
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