Півзахисник збірної України Коноплянка бажає піти з «Шальке»



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Євген Коноплянка 24 канал

Німецький клуб не збирається тримати українського футболіста

Найближчого літнього міжсезоння український півзахисник Євген Коноплянка має намір залишити німецький «Шальке». Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела.

Український футболіст уже обговорив ці наміри з найближчим оточенням. «Шальке» не буде утримувати футболіста національної збірної України.

Угода Коноплянки з зарплатнею в 5 мільйонів євро на рік має чинність до кінця сезону-2019/20.

Поточного сезону наш гравець взяв участь в 20-ти поєдинках «Шальке», забив 1 м’яч та віддав 2 результативні передачі.