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    Коноплянка: Якщо скажу, що не перейду в Росію - це буде плювок у бік Ракицького

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    Євген Коноплянка сумує за Ярославом Ракицьким - Коноплянка: Якщо скажу, що не перейду в Росію - це буде плювок у бік Ракицького
    Євген Коноплянка сумує за Ярославом Ракицьким
    UA-Футбол

    Наші футболісти продовжують тішити принциповістю громадянських позицій

    Андрій Шевченко не викликав Ярослава Ракицького під знамена збірної України, пояснивши своє рішення суто спортивними мотивами і попрохавши більше питання щодо одіозної фігури йому не задавати. Але ж партнери за «Яриком» сумують. Зокрема, Євген Коноплянка, котрий вже давно сидить на газпромівській зарплатні «Шальке», жертвуючи навіть ігровою практикою.

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    - Як ви сприймаєте те, що в збірній вже немає Ярослава Ракицького?

    - Говорив з ним після переходу. Мені його бракує. Упевнений, що кожен підтримає мої слова. Як тренери, так і футболісти. Ми знаємо його сильні якості як оборонця. Я його довго знаю як людину. Це його вибір. Більше не буду продовжувати.

    - Що будете робити, якщо вам прийде пропозиція з Росії?

    - Це питання взагалі не підходить, правильно? Я ж у збірній. Зараз скажу, що не перейду – буде плювок в бік Ярика. Скажу, що перейду – мене зараз...

    Нагадаємо, що найближчої п'ятниці, 22 березня, о 21:45 збірна України відкриє відбірний турнір чемпіонату Жвропи-2020 матчем проти Португалії.

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    Джерело: UA-Футбол

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    Збірна України Андрій Шевченко Євген Коноплянка Ярослав Ракицький ФК Шальке
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