Побитий Кличком Повєткін повернеться в ринг в андеркарті бою Ломаченка



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Алєксандр Повєткін Sportbox

Пійманий на використанні допінгу російський боксер планує повернутися в ринг

Російський боксер надважкої вагової категорії Алєксандр Повєткін планує повернутися в ринг. Він має провести бій 31 серпня в Лондоні в андеркарті поєдинку Ломаченко – Кемпбелл.

Про це в коментарі Р-Спорт повідомив менеджер російського боксера Вадім Корнілов.

Повєткін у жовтні 2013 року програв у Москві одноголосним рішенням суддів українцю Володимиру Кличку.

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2016 року у Повєткіна виявили позитивні допінг-тести спочатку перед боєм проти Деонтея Вайлдера, а потім перед поєдинком проти Бермейна Стіверна. У останньому наразі бою Повєткін у вересні 2018 року програв нокаутом Ентоні Джошуа.