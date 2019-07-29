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    Росіяни судитимуться з організаторами смертельного бою Дадашева

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    Максим Дадашев - Росіяни судитимуться з організаторами смертельного бою Дадашева
    Максим Дадашев
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    Російський боксер Максим Дадашев помер після бою в США

    Російські юристи за підтримки місцевої федерації боксу подаватимуть позов до організаторів бою Максима Дадашева з Субріелем Матіасом.

    «Для позову є два моменти. Є підозра, що не було перевірено дійсність медичних документів Максима і у нього до цього вже були проблеми зі здоров’ям. Також були порушені правила надання першої допомоги в ринзі та за його межами», - зазначив представник боксерської федерації в коментарі Р-Спорт.

    Бій Дадашева з Матіасом було зупинено 11 раунді після того, як росіянин пропустив надто багато ударів. Згодом йому стало зле й він втратив свідомість. У лікарні йому зробили трепанацію черепа, але серце спортсмена згодом зупинилося.

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