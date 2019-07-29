Росіяни судитимуться з організаторами смертельного бою Дадашева



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Максим Дадашев Твіттер

Російський боксер Максим Дадашев помер після бою в США

Російські юристи за підтримки місцевої федерації боксу подаватимуть позов до організаторів бою Максима Дадашева з Субріелем Матіасом.

«Для позову є два моменти. Є підозра, що не було перевірено дійсність медичних документів Максима і у нього до цього вже були проблеми зі здоров’ям. Також були порушені правила надання першої допомоги в ринзі та за його межами», - зазначив представник боксерської федерації в коментарі Р-Спорт.

Бій Дадашева з Матіасом було зупинено 11 раунді після того, як росіянин пропустив надто багато ударів. Згодом йому стало зле й він втратив свідомість. У лікарні йому зробили трепанацію черепа, але серце спортсмена згодом зупинилося.