Поліція подала заяву про наклеп на модель, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні



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Тріндаде звинуватила Неймара в згвалтуванні, скоєному в одному з готелів в Парижі в середині травня

Бразильська поліція подала заяву про наклеп на модель Нажилу Тріндаде, яка звинуватила форварда «ПСЖ» і збірної Бразилії Неймара в згвалтуванні. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, під час одного зі своїх інтерв'ю телебаченню дівчина сказала: «Поліція куплена. Якщо ні, то я божевільна?». Ця заява моделі було розцінена правоохоронними органами як така, яка негативним чином позначається на їх репутації. В результаті поліція Сан-Паулу подала офіційну заяву про наклеп на Нажилу Тріндаде.

Нагадаємо, Тріндаде звинуватила Неймара в згвалтуванні, скоєному в одному з готелів в Парижі в середині травня. Пізніше дівчина подала заяву на футболіста в бразильську поліцію.