  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція подала заяву про наклеп на модель, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні

    • Розсилка
    Поліція подала заяву про наклеп на модель, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні

    Тріндаде звинуватила Неймара в згвалтуванні, скоєному в одному з готелів в Парижі в середині травня

    Бразильська поліція подала заяву про наклеп на модель Нажилу Тріндаде, яка звинуватила форварда «ПСЖ» і збірної Бразилії Неймара в згвалтуванні. Про це повідомляє Marca.

    За інформацією джерела, під час одного зі своїх інтерв'ю телебаченню дівчина сказала: «Поліція куплена. Якщо ні, то я божевільна?». Ця заява моделі було розцінена правоохоронними органами як така, яка негативним чином позначається на їх репутації. В результаті поліція Сан-Паулу подала офіційну заяву про наклеп на Нажилу Тріндаде.

    Нагадаємо, Тріндаде звинуватила Неймара в згвалтуванні, скоєному в одному з готелів в Парижі в середині травня. Пізніше дівчина подала заяву на футболіста в бразильську поліцію.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ