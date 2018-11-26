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    Помер легендарний капітан київського «Динамо» Віктор Каневський

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    Віктор Каневський - Помер легендарний капітан київського «Динамо» Віктор Каневський
    Віктор Каневський

    Каневський – капітан київського «Динамо» зразка 1961 року, команди, яка першою з немосковських виграла чемпіонат СРСР

    З безмежною скорботою зустрів футбольний світ трагічну звістку про смерть легендарного нападника київського «Динамо» Віктора Каневського.

    Він пішов з життя 25 листопада у Брістолі, штат Коннектикут, США, повідомляє прес-служба столичного клубу.

    3 жовтня Віктору Ізраїлевичу виповнилося 82 роки.

    Корінний киянин Віктор Каневський – капітан київського «Динамо» зразка 1961 року, команди, яка першою з немосковських виграла чемпіонат СРСР.

    З 1955 по 1964 роки Каневський провів у складі «біло-синіх» 207 матчів у чемпіонаті та Кубку СРСР, забив 85 м'ячів.

    Він був єдиним киянином, який виступав за збірну СРСР на чемпіонаті світу 1962 року.

    Віктор Каневський назавжди вписав золотими літерами своє ім'я в історію «Динамо» Київ і залишився в серцях і пам'яті уболівальників.

    Після завершення кар'єри працював тренером у запорізькому «Металурзі», харківському «Авангарді» («Металісті»), «Буковині», «Пахтакорі», «Дніпрі», ірпінському «Динамо», «Таврії», юнацькій збірній УРСР. У 1987 році виїхав до США, де і прожив до останніх днів.

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