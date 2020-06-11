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    Помер одеський тренер Кацман, який підготував двох олімпійських чемпіонів

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    Володимир Кацман прожив 90 років - Помер одеський тренер Кацман, який підготував двох олімпійських чемпіонів
    Володимир Кацман прожив 90 років
    Фото - відділення НОК України в Одеській області

    До 91-го дня народження Володимир Кацман не дожив два дні

    Сьогодні, 11 червня, пішов з життя заслужений тренер України та СССР Володимир Кацман. До 91-го дня народження він не дожив лише два дні.

    Володимир Кацман народився 13 червня 1929 року в Харкові. Він – один із найкращих разом з Ремом Корчемним тренер в історії легкої атлетики Одеси.

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    Володимир Кацман і Микола Авілов/IMAGE_DESCRIPTION]

    Володимир Якович за свою тренерську кар’єру підготував сорок майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу, серед яких два олімпійських чемпіони – легкоатлет-десятиборець Микола Авілов, який здобув золото Ігор-1972 і бронзу в 1976-му, а також тріумфатор Мюнхена-1972 у велотандемі Володимир Семенець.

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    легка атлетика Микола Авілов Володимир Семенець Володимир Кацман Рем Корчемний
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