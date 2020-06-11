Помер одеський тренер Кацман, який підготував двох олімпійських чемпіонів
Володимир Кацман прожив 90 років
Фото - відділення НОК України в Одеській області
До 91-го дня народження Володимир Кацман не дожив два дні
Сьогодні, 11 червня, пішов з життя заслужений тренер України та СССР Володимир Кацман. До 91-го дня народження він не дожив лише два дні.
Володимир Кацман народився 13 червня 1929 року в Харкові. Він – один із найкращих разом з Ремом Корчемним тренер в історії легкої атлетики Одеси.
Володимир Кацман і Микола Авілов/IMAGE_DESCRIPTION]
Володимир Якович за свою тренерську кар’єру підготував сорок майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу, серед яких два олімпійських чемпіони – легкоатлет-десятиборець Микола Авілов, який здобув золото Ігор-1972 і бронзу в 1976-му, а також тріумфатор Мюнхена-1972 у велотандемі Володимир Семенець.
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