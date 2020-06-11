Помер одеський тренер Кацман, який підготував двох олімпійських чемпіонів



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Володимир Кацман прожив 90 років Фото - відділення НОК України в Одеській області

До 91-го дня народження Володимир Кацман не дожив два дні

Сьогодні, 11 червня, пішов з життя заслужений тренер України та СССР Володимир Кацман. До 91-го дня народження він не дожив лише два дні.

Володимир Кацман народився 13 червня 1929 року в Харкові. Він – один із найкращих разом з Ремом Корчемним тренер в історії легкої атлетики Одеси.