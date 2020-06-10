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    Помер тренер першої олімпійської призерки в історії незалежної України

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    Олександра Прядка поховають сьогодні, 10 червня у Чернігові - Помер тренер першої олімпійської призерки в історії незалежної України
    Олександра Прядка поховають сьогодні, 10 червня у Чернігові
    Фото із соцмереж

    Олександрові Прядку було 78 років

    9 червня відійшов у вічність відомий біатлонний тренер Олександр Прядко, заслужений тренер України, якого називають батьком біатлону на Чернігівщині.

    Олександр Прядко народився 21 вересня 1941 року. В біатлоні він – з 1963 року. Він успішно виступав за Чернігівську обласну команду фізкультурного спортивного товариства «Авангард» у першості УССР. Був неодноразовим чемпіоном та призером першостей СССР серед спортивних товариств, чемпіоном та призером першостей УССР.

    З 1972 року Прядко був у збірній ФСТ «Спартак», а з 1973 року поєднував виступи на змаганнях з тренерською діяльністю. Згодом перейшов на повноцінну тренерську роботу. У 1973 році Олександр Іванович започаткував біатлон у Прилуках. Це була перша та єдина біатлонна група хлопців на Чернігівщині.

    З 1978 по 1986 роки працював тренером збірної всесоюзного ФСТ «Спартак» з біатлону. У 1979 році під його керівництвом команда хлопців займає перше місце на чемпіонаті СССР. З 1987 по 1990 роки Прядко був тренером збірних УССР, фізкультурно-спортивних товариств «Спартак» та «Профспілки».

    З 1991 року Олександр Прядко очолював національну збірну незалежної України. В 1993 році призначений на посаду заступника директора СДЮШОР з лижному спорту.

    Вінцем діяльності Прядка стала перша олімпійська медаль для незалежної України. На XVII зимових Олімпійських іграх в норвезькому Ліллегаммері-1994 її в спринтерській біатлонній гонці серед жінок здобула Валентина Цербе-Несіна.

    Валентина Адамівна підкреслювала визначну роль Прядка у своєму кар’єрному зростанні, його впливу на її життя поза спортом у кожному своєму інтерв’ю. Якось Цербе-Несіна згадала фразу Олександра Івановича: «З вами, зірками, дуже складно працювати, оскільки людина, яка чогось досягла, амбітна і нерідко має складний характер».

    Власне, саме Валентина Цербе-Несіна займається організацією похорону свого тренера. Відбудеться він сьогодні,  10 червня, починаючи з 12:00 за адресою вулиця Ярмаркова 41/4, кв. 81 у Чернігові.

    За словами пані Цербе-Несіної, родичі Олександра Прядка проживають за кордоном і через карантин прибути на церемонію прощання не зможуть.

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    біатлон смерть Валентина Цербе-Несіна Олександр Прядко
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