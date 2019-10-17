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    Помер олімпійський призер з плавання

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    На Іграх-1976 у Монреалі Юрій Смирнов виграв дві медалі - Помер олімпійський призер з плавання
    На Іграх-1976 у Монреалі Юрій Смирнов виграв дві медалі
    Фото із соцмереж

    Андрієві Смирнову було 62 роки

    Заслужений майстер спорту СССР, дворазовий призер Олімпійських ігор 1976 року в Монреалі (Канада), плавець Андрій Смирнов помер у 62-річному віці в Санкт-Петербурзі (РФ).

    На Іграх 1976 року Смирнов здобув срібну медаль у складі естафети 4х200 м вільним стилем. Він виступив у попередньому запливі, але в фіналі участі не брав. На тих же Олімпійських іграх Смирнов зумів стати володарем особистої нагороди: в комплексному плаванні на дистанції 400 метрів він фінішував третім.

    Смирнов є срібним і бронзовим призером чемпіонату світу 1975 року, дворазовим срібним призером першості континенту-1977, а також володарем бронзи чемпіонату Європи 1974 року.

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) плавання Андрій Смирнов
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