Помер олімпійський призер з плавання



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На Іграх-1976 у Монреалі Юрій Смирнов виграв дві медалі Фото із соцмереж

Андрієві Смирнову було 62 роки

Заслужений майстер спорту СССР, дворазовий призер Олімпійських ігор 1976 року в Монреалі (Канада), плавець Андрій Смирнов помер у 62-річному віці в Санкт-Петербурзі (РФ).

На Іграх 1976 року Смирнов здобув срібну медаль у складі естафети 4х200 м вільним стилем. Він виступив у попередньому запливі, але в фіналі участі не брав. На тих же Олімпійських іграх Смирнов зумів стати володарем особистої нагороди: в комплексному плаванні на дистанції 400 метрів він фінішував третім.

Смирнов є срібним і бронзовим призером чемпіонату світу 1975 року, дворазовим срібним призером першості континенту-1977, а також володарем бронзи чемпіонату Європи 1974 року.

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