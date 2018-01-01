Порошенко привітав Світоліну з рекордним виступом на Australian Open

Поточна переможна серія Еліни становить 10 матчів

Президент України Петро Порошенко зазначив прорив Еліни Світоліної в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії. У четвертому колі Australian Open Світоліна у двох сетах розгромила Денісу Аллертову (6:3, 6:0) і стала першою тенісисткою з України, яка пробилася в чвертьфінал австралійського турніру серії Великого шолома в жіночому одиночному



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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

Поточна переможна серія Еліни становить 10 матчів

Президент України Петро Порошенко зазначив прорив Еліни Світоліної в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії.

У четвертому колі Australian Open Світоліна у двох сетах розгромила Денісу Аллертову (6:3, 6:0) і стала першою тенісисткою з України, яка пробилася в чвертьфінал австралійського турніру серії Великого шолома в жіночому одиночному розряді.

Крім Світоліной до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії добиралися Андрій Медведєв (1995) і Олександр Долгополов (2011). 23 січня в разі перемоги над бельгійкою Еліс Мертенс Світоліна стане найуспішнішою українкою в історії Australian Open.

Поточна переможна серія Еліни Світоліної з урахуванням минулого сезону становить 10 матчів. По ходу успішного відрізка уродженка Одеси виграла турнір в Брісбені, побила особистий рекорд на Australian Open і обіграла першу ракетку світу Сімону Халеп на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

Українська тенісистка @ElinaSvitolina завдяки впевненій перемозі над чеською спортсменкою вперше у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу престижного турніру Australian Open



Щиро вітаю і дякую за перемогу! Вболіваємо далі за нашу Еліну!#GloryToUkraine pic.twitter.com/ct9fSiTzjh — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 января 2018 г.

Джерело: sportarena.com