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    Порошенко привітав Світоліну з рекордним виступом на Australian Open

    Поточна переможна серія Еліни становить 10 матчів
    Президент України Петро Порошенко зазначив прорив Еліни Світоліної в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії. У четвертому колі Australian Open Світоліна у двох сетах розгромила Денісу Аллертову (6:3, 6:0) і стала першою тенісисткою з України, яка пробилася в чвертьфінал австралійського турніру серії Великого шолома в жіночому одиночному
    • Сьогодні, 20:53
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    Поточна переможна серія Еліни становить 10 матчів

    Президент України Петро Порошенко зазначив прорив Еліни Світоліної в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії.

    У четвертому колі Australian Open Світоліна у двох сетах розгромила Денісу Аллертову (6:3, 6:0) і стала першою тенісисткою з України, яка пробилася в чвертьфінал австралійського турніру серії Великого шолома в жіночому одиночному розряді.

    Крім Світоліной до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії добиралися Андрій Медведєв (1995) і Олександр Долгополов (2011). 23 січня в разі перемоги над бельгійкою Еліс Мертенс Світоліна стане найуспішнішою українкою в історії Australian Open.

    Поточна переможна серія Еліни Світоліної з урахуванням минулого сезону становить 10 матчів. По ходу успішного відрізка уродженка Одеси виграла турнір в Брісбені, побила особистий рекорд на Australian Open і обіграла першу ракетку світу Сімону Халеп на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

    Джерело: sportarena.com

    Петро Порошенко теніс Еліна Світоліна Олександр Долгополов рекорд
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