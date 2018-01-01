Australian Open. Світоліна вперше в кар'єрі пробилася в чвертьфінал турніру
- Сьогодні, 16:12
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Розсилка
Трохи менше години знадобилося Світоліній, щоб здобути перемогу
Перша ракетка України і четвертий номер світової класифікації Еліна Світоліна здобула четверту перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії-2018 з тенісу в Мельбурні.
Трохи менше години знадобилося Світоліній, щоб здобути перемогу над 130-ю ракеткою світу. Аллертова, яка в Мельбурні стартував у кваліфікації, зуміла виконати зворотний брейк на старті зустрічі, але в підсумку взяла лише ще два гейми до кінця поєдинку. Еліна записала в свій актив три брейки в першій партії і три - у другій.
Раніше нашій тенісистці вдавалося дійти до чвертьфінальної стадії змагань серії Grand Slam тільки на Ролан Гаррос (2015, 2017). Крім Світоліної в четвертому раунді Australian Open зіграла лише Олена Бондаренко в 2010 році.
В 1/4 фіналу українка зустрінеться з бельгійкою Еліс Мертенс (WTA 37), яка як і Світоліна, вже встигла виграти титул в цьому сезоні. Мертенс стала чемпіонкою в Хобарті і в одночному, і в парному розрядах, а Світоліна на першому тижні нового року взяла титул в Брісбені.
Таким чином, безпрограшна серія кожної з тенісисток в одиночному розряді вже налічує 9 матчів.
Раніше Еліна і Еліс зустрічалися на корті тільки раз: в фіналі грунтового турніру в Стамбулі в минулому році (6-2, 6-4 на користь українки).
Переможниця цього поєдинку в півфіналі зіграє з найсильнішою в матчі Каролін Возняцкі (Данія) і Карли Суарес Наварро (Іспанія).
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд – $22,624,000
Четверте коло
Еліна Світоліна (Україна, 4) - Деніса Аллертова (Чехія, Q) - 6-3, 6-0
Джерело: btu.org.ua