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    Прем’єр Гончарук запропонував арабським шейхам купувати українські футбольні клуби

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    Олексій Гончарук має багато креативних ідей - Прем’єр Гончарук запропонував арабським шейхам купувати українські футбольні клуби
    Олексій Гончарук має багато креативних ідей
    Діалог

    Свіжість ідей нового керівництва держави не перестає захоплювати

    Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з інвесторами з Катару запропонував їм купувати місцеві футбольні клуби.

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    «Вчора, коли ми зустрічалися з великими інвесторами з Катару, я сказав їм, що в Україні є чудові футбольні клуби, які можна купити», - сказав Гончарук під час третього дня форуму YES у Києві.

    Після шести зіграних турів в українській Прем'єр-лізі лідирує чинний чемпіон - донецький «Шахтар». В активі «гірників» 18 очок. Найближчі переслідувачі - «Десна» і «Зоря» - відстають від донецької команди на сім очок.

    Нагадаємо, Катар прийматиме чемпіонат світу 2022 року. Катарська компанія Qatar Sports Investments є власником чинного чемпіона Франції - «Парі Сен-Жермен».

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