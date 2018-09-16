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    Прем'єр-ліга. «Динамо» у матчі із «Зорею» спробує перервати серії без перемог. Анонс поєдинку

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    Прем'єр-ліга. «Динамо» у матчі із «Зорею» спробує перервати серії без перемог. Анонс поєдинку

    Кияни вже не перемагають чотири матчі поспіль на всіх фронтах

    У неділю, 16 вересня, «Динамо» проведе матч чемпіонату української Прем’єр-ліги проти «Зорі» у Запоріжжі.

    Поєдинок відбудеться у межах 8-го туру. Початок о 17:00, інформує офіційний сайт київського клубу.

    Невдала серія киян досягла чотирьох матчів. В останньому турі «біло-сині» поступилися «Карпатам» і зазнали першої поразки у чемпіонаті України в поточному сезоні.

    «Зоря», у свою чергу, незважаючи на виліт з єврокубків, зуміла перервати свою невдалу серію, розгромивши у Києві «Арсенал-Київ» – 5:0.

    Як зазначає прес-служба «біло-синіх», здобути довгоочікувану перемогу після тривалої серії невдач і напередодні старту групового етапу Ліги Європи – важливе завдання для підопічних Олександра Хацкевича.

    Додається, що «Зоря» – серйозний суперник, а матчі у Запоріжжі запам'ятовуються надовго.

    Статистика особистих зустрічей:

    Всього матчів – 42. Перемоги «Динамо» – 30. Нічиї – 8. Перемоги «Зорі» – 4. Різниця м'ячів – 91:28 на користь «Динамо». Найбільша перемога «Динамо» – 6:1, 5:0. Найрезультативніший матч – 4:4.

    Останній матч між собою:

    13.05.2018. м. Запоріжжя, стадіон «Славутич-Арена». «Зоря» – «Динамо» – 0:1 (0:0).

    «Зоря»: Лунін, Сваток, Гордієнко, Кочергін (Чечер, 67), Харатін, Фаупала, Луньов, Караваєв (к), Громов, Сілас, Чеберко.

    «Динамо»: Бойко, Вербич, Шепелєв (Ротань, 88), Циганков (к), Гармаш, Бурда, Шапаренко, Бєсєдін, Миколенко, Кадар, Кендзьора.

    Гол: Вербич (68).

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