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    Прем’єр-ліга. Матч «Чорноморець» - «Львів» не перенесуть в інше місто

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    Прем’єр-ліга. Матч «Чорноморець» - «Львів» не перенесуть в інше місто

    Поєдинок відбудеться в Одесі, адже якість поля стала набагато кращою

    Поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги між «моряками» та «містянами» зі Львова міг бути перенесений на інший стадіон через проблеми з газоном в Одесі.

    Однак пауза у чемпіонаті країни, пов'язана з поєдинками Ліги націй УЄФА, допомогла працівникам арени у парку Шевченка значно поліпшити стан поля.

    Про це повідомляє видання Odessa.online з місця подій.

    Копітка праця агрономів і дощова погода пішли газону на користь.

    Стверджується, що через кілька днів трава на стадіоні «Чорноморець» підросте ще.

    «Тому, сподіваємося, футболісти обох команд залишаться задоволеними станом поля», - йдеться у повідомленні.

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    Прем’єр-ліга. Матч «Чорноморець» - «Львів» не перенесуть в інше місто
    Прем’єр-ліга. Матч «Чорноморець» - «Львів» не перенесуть в інше місто

    Після семи турів підопічні Ангела Червенкова знаходяться на п'ятому місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, ФК «Львів» нині 10-й (з 12-ти команд).

    Поєдинок між одеситами та львів'янами пройде у неділю, 16 вересня. Початок – о 19:30.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Одеса Прем'єр Ліга ФК Чорноморець стадіон ФК «Львів»
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