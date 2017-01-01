Прем'єр-ліга проведе соціальну акцію на підтримку військовослужбовців ЗСУ

Діти військовослужбовців ЗСУ вийдуть на поля у матчах 18-го та 19-го турів

За ініціативи Міністерства оборони України, Федерація футболу України, українська Прем’єр-ліга та благодійний фонд «Розвиток футболу України» об’єднались, щоб привернути увагу до відзначення 26-річчя Дня Збройних сил України та підтримати дітей військовослужбовців ЗСУ, які захищають Україну у зоні АТО. Про це повідомляє



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Діти військовослужбовців ЗСУ вийдуть на поля у матчах 18-го та 19-го турів

За ініціативи Міністерства оборони України, Федерація футболу України, українська Прем’єр-ліга та благодійний фонд «Розвиток футболу України» об’єднались, щоб привернути увагу до відзначення 26-річчя Дня Збройних сил України та підтримати дітей військовослужбовців ЗСУ, які захищають Україну у зоні АТО.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

Діти військовослужбовців ЗСУ, які захищають Україну у зоні АТО візьмуть участь у церемоніях виведення гравців під час матчів 18-го та 19-го турів чемпіонату України з футболу сезону 2017/2018 років.

Діти вийдуть у спеціальних футболках з написом «26 років. ЗСУ. Пишаємось».

У свою чергу, гравці, які будуть виводити дітей на футбольне поле, подарують їм м’ячі та футбольну атрибутику.

«Ця ініціатива є знаком поваги та подяки всієї футбольної спільноти за подвиг наших захисників, який вони щодня роблять в зоні АТО, відстоюючи територіальну цілісність України», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».