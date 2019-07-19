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    Прем’єр-ліга затвердила дати та час двох стартових турів

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    Прем'єр-ліга - Прем’єр-ліга затвердила дати та час двох стартових турів
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    28 липня стартує новий сезон чемпіонату України з футболу

    Прем’єр-ліга України затвердила дати та час двох стартових турів нового сезону чемпіонату країни з футболу.

    Перший матч сезону відбудеться у Полтаві 28 липня. «Ворскла» грає з «Зорею».

    Чинний чемпіон «Шахтар» стартує 31 липня в «Олександрії». «Динамо» того ж дня зіграє у Львові проти «Карпат».

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    Прем’єр-ліга України
    Сезон-2019/20

    1-й тур

    28 липня (неділя)

    «Ворскла» – «Зоря» 14:00

    30 липня (вівторок)

    «Десна» – «Львів» 19:00

    «Колос» – «Маріуполь» 19:00

    31 липня (середа)

    «Олександрія» – «Шахтар» 19:00

    «Дніпро-1» – «Олімпік» 19:00

    «Карпати» – «Динамо» 19:30

    2-й тур

    3 асерпня (субота)

    «Маріуполь» – «Олександрія» 17:00

    «Львів» – «Динамо» 19:30

    «Десна» – «Ворскла» 19:30

    4 серпня (неділя)

    «Олімпік» – «Колос» 17:00

    «Зоря» – «Дніпро-1» 19:30

    «Шахтар» – «Карпати» 19:30

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