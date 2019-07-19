Прем’єр-ліга затвердила дати та час двох стартових турів
28 липня стартує новий сезон чемпіонату України з футболу
Прем’єр-ліга України затвердила дати та час двох стартових турів нового сезону чемпіонату країни з футболу.
Перший матч сезону відбудеться у Полтаві 28 липня. «Ворскла» грає з «Зорею».
Чинний чемпіон «Шахтар» стартує 31 липня в «Олександрії». «Динамо» того ж дня зіграє у Львові проти «Карпат».
Прем’єр-ліга України
Сезон-2019/20
1-й тур
28 липня (неділя)
«Ворскла» – «Зоря» 14:00
30 липня (вівторок)
«Десна» – «Львів» 19:00
«Колос» – «Маріуполь» 19:00
31 липня (середа)
«Олександрія» – «Шахтар» 19:00
«Дніпро-1» – «Олімпік» 19:00
«Карпати» – «Динамо» 19:30
2-й тур
3 асерпня (субота)
«Маріуполь» – «Олександрія» 17:00
«Львів» – «Динамо» 19:30
«Десна» – «Ворскла» 19:30
4 серпня (неділя)
«Олімпік» – «Колос» 17:00
«Зоря» – «Дніпро-1» 19:30
«Шахтар» – «Карпати» 19:30