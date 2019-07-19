Прем’єр-ліга затвердила дати та час двох стартових турів



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28 липня стартує новий сезон чемпіонату України з футболу

Прем’єр-ліга України затвердила дати та час двох стартових турів нового сезону чемпіонату країни з футболу.

Перший матч сезону відбудеться у Полтаві 28 липня. «Ворскла» грає з «Зорею».

Чинний чемпіон «Шахтар» стартує 31 липня в «Олександрії». «Динамо» того ж дня зіграє у Львові проти «Карпат».

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Прем’єр-ліга України

Сезон-2019/20

1-й тур

28 липня (неділя)

«Ворскла» – «Зоря» 14:00

30 липня (вівторок)

«Десна» – «Львів» 19:00

«Колос» – «Маріуполь» 19:00

31 липня (середа)

«Олександрія» – «Шахтар» 19:00

«Дніпро-1» – «Олімпік» 19:00

«Карпати» – «Динамо» 19:30

2-й тур

3 асерпня (субота)

«Маріуполь» – «Олександрія» 17:00

«Львів» – «Динамо» 19:30

«Десна» – «Ворскла» 19:30

4 серпня (неділя)

«Олімпік» – «Колос» 17:00

«Зоря» – «Дніпро-1» 19:30

«Шахтар» – «Карпати» 19:30