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    Президент «Ліона» сподівається, що Мессі хворий

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    Чи потішить Ліонель Мессі суперників своєю відсутністю? - Президент «Ліона» сподівається, що Мессі хворий
    Чи потішить Ліонель Мессі суперників своєю відсутністю?
    Фото з соцмереж

    Жан-Мішель Ола з жахом згадує, як його команда протистояла Кріштіану Роналду

    Президент «Ліона» Жан-Мішель Ола поділився очікуваннями від матчу Ліги Чемпіонів з «Барселоною» і виділив гру лідера каталонців Ліонеля Мессі.

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    - Ми грали проти «Манчестер Юнайтед» з Роналду в 2004 році, коли Кріштіану був просто ракетою. Стикалися і з такими хлопцями, як Бекхем і Мессі, хоча аргентинець ніколи не грав дуже натхненно проти нашого клубу.

    Сподіваємося на продовження цієї тенденції. Якщо Мессі буде застуджений, це добре для нас, - цитує Олу Daily Express.

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