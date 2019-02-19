Президент «Ліона» сподівається, що Мессі хворий
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Чи потішить Ліонель Мессі суперників своєю відсутністю?
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Жан-Мішель Ола з жахом згадує, як його команда протистояла Кріштіану Роналду
Президент «Ліона» Жан-Мішель Ола поділився очікуваннями від матчу Ліги Чемпіонів з «Барселоною» і виділив гру лідера каталонців Ліонеля Мессі.
- Ми грали проти «Манчестер Юнайтед» з Роналду в 2004 році, коли Кріштіану був просто ракетою. Стикалися і з такими хлопцями, як Бекхем і Мессі, хоча аргентинець ніколи не грав дуже натхненно проти нашого клубу.
Сподіваємося на продовження цієї тенденції. Якщо Мессі буде застуджений, це добре для нас, - цитує Олу Daily Express.
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