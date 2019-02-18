Футболіст з України в Польщі обурився, що його назвали бандерівцем. Поліція відкрила провадження



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Тарас Романчук відцурався від коренів Sport - Dziennik

Тарас Романчук рік тому отримав польське громадянство

Під час матчу 22-го туру чемпіонату Польщі «Яґеллонія» - «Вісла» (Плоцьк), у якому господарі здобули перемогу 1:0 завдяки голу на п'ятій компенсованій до основних 90-та хвилині, стався інцидент з екс-українським хавбеком Тарасом Романчуком, який рік тому став громадянином Польщі.

За словами Романчука, хавбек «Вісли» Домінік Фурман під час зустрічі назвав його «бандерівцем» і «фарбованим лисом». Протягом матчу були неодноразові сутички між гравцями, вони обидва отримали жовті картки.

Після скандалу в пресі гравець «Вісли» виступив із заявою, в якій спростував звинувачення.

Питанням зацікавилася польська поліція. Проводиться розслідування. Звинувачення підпадають під ст. 257 Кримінального кодексу Польщі «Національна неприязнь». Поліція звернулася до Романчка, він підтвердив їй ще раз свої показання.

Романчук, який народився 14 жовтня 1991 року в Ковелі на Волині, у день, який в Україні вважається Днем створення Української повстанської армії, уже викликався до лав збірної Польщі і провів у її складі один матч.





Джерело: wprost.pl