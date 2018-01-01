Президент «Олімпіка»: «Слован» поспішив, оголосивши про підписання Мохи

За словами Гельзіна, з боку «Слована» відбуваються неузгоджені дії

«Слован» поінформував про трансфер півзахисника «Олімпіка» Мохи, остаточно не погодивши це з донецьким клубом. Про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін. «Зараз відбуваються неузгоджені дії з боку «Слована». Ми розбираємося в цій ситуації», - заявив Гельзін. Про ймовірний



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Фото: ФК Слован

За словами Гельзіна, з боку «Слована» відбуваються неузгоджені дії

«Слован» поінформував про трансфер півзахисника «Олімпіка» Мохи, остаточно не погодивши це з донецьким клубом.

Про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін.

«Зараз відбуваються неузгоджені дії з боку «Слована». Ми розбираємося в цій ситуації», - заявив Гельзін.

Про ймовірний перехід Мохи в «Слован» стало відомо ще в кінці минулого тижня.

Повідомлялося, що гравець прибув в розташування братиславській команди кілька днів тому і пройшов невеликий перегляд.

В «Олімпіку» Моха виступав з квітня 2014 року.

У нинішньому сезоні 24-річний вінгер зіграв в 18 матчах за донеччан, в яких відзначився п'ятьма голами і п'ятьма асистами в українській Прем'єр-лізі.

«Слован» після 19-ти турів посідає третє місце в чемпіонаті Словаччини і відстає від лідируючого «Спартака» на дев'ять очок.

Джерело: sportarena.com