Президент «Олімпіка»: «Слован» поспішив, оголосивши про підписання Мохи
- Сьогодні, 17:39
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За словами Гельзіна, з боку «Слована» відбуваються неузгоджені дії
«Слован» поінформував про трансфер півзахисника «Олімпіка» Мохи, остаточно не погодивши це з донецьким клубом.
Про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін.
«Зараз відбуваються неузгоджені дії з боку «Слована». Ми розбираємося в цій ситуації», - заявив Гельзін.
Про ймовірний перехід Мохи в «Слован» стало відомо ще в кінці минулого тижня.
Повідомлялося, що гравець прибув в розташування братиславській команди кілька днів тому і пройшов невеликий перегляд.
В «Олімпіку» Моха виступав з квітня 2014 року.
У нинішньому сезоні 24-річний вінгер зіграв в 18 матчах за донеччан, в яких відзначився п'ятьма голами і п'ятьма асистами в українській Прем'єр-лізі.
«Слован» після 19-ти турів посідає третє місце в чемпіонаті Словаччини і відстає від лідируючого «Спартака» на дев'ять очок.
Джерело: sportarena.com