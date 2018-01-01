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    Лідер «Олімпіка» перебрався не у «Динамо» чи «Шахтар», а у чемпіонат Словаччини

    Моха офіційно став футболістом братиславського «Слована»
    Один з лідерів донецького «Олімпіка» Моха Рхарсалла перебрався у братиславський «Слован». Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу. Офіційне представлення новачка відбулося у четвер, 25 січня. Зазначається, що контракт розрахований аж на 4,5 роки. Моха гратиме у новому клубі під номером 7. В осінній частині
    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка
    Моха
    Моха

    Моха офіційно став футболістом братиславського «Слована»

    Один з лідерів донецького «Олімпіка» Моха Рхарсалла перебрався у братиславський «Слован».

    Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу.

    Офіційне представлення новачка відбулося у четвер, 25 січня.

    Зазначається, що контракт розрахований аж на 4,5 роки.

    Моха гратиме у новому клубі під номером 7.

    В осінній частині української Прем’єр-ліги марокканець забив п’ять м’ячів і віддав шість результативних передач.

    Зауважимо, що були чутки, що Моха перебереться у «Динамо» чи «Шахтар».

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