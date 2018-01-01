Лідер «Олімпіка» перебрався не у «Динамо» чи «Шахтар», а у чемпіонат Словаччини

Моха офіційно став футболістом братиславського «Слована»

Один з лідерів донецького «Олімпіка» Моха Рхарсалла перебрався у братиславський «Слован». Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу. Офіційне представлення новачка відбулося у четвер, 25 січня. Зазначається, що контракт розрахований аж на 4,5 роки. Моха гратиме у новому клубі під номером 7. В осінній частині