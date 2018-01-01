Лідер «Олімпіка» перебрався не у «Динамо» чи «Шахтар», а у чемпіонат Словаччини
- Сьогодні, 14:13
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Моха офіційно став футболістом братиславського «Слована»
Один з лідерів донецького «Олімпіка» Моха Рхарсалла перебрався у братиславський «Слован».
Про це повідомляє офіційний сайт словацького клубу.
Офіційне представлення новачка відбулося у четвер, 25 січня.
Зазначається, що контракт розрахований аж на 4,5 роки.
Моха гратиме у новому клубі під номером 7.
В осінній частині української Прем’єр-ліги марокканець забив п’ять м’ячів і віддав шість результативних передач.
Зауважимо, що були чутки, що Моха перебереться у «Динамо» чи «Шахтар».
ŠK Slovan Bratislava dotiahol príchod rýchlonohého krídelníka Mohu Rharsallu. Dvadsaťštyriročný futbalista na jeseň pravidelne hrával za Olimpik Doneck, dosiahol päť gólov a pridal šesť asistencií. Moha bude obliekať dres s číslom #7. Zmluva znie na 4,5 roka. pic.twitter.com/i0E4jkpaDm— ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) 25 січня 2018 р.