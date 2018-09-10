  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прихильники Кімі Райкконена закликають Ferrari продовжити угоду з фіном

    • Розсилка
    Кімі Райкконен - Прихильники Кімі Райкконена закликають Ferrari продовжити угоду з фіном
    Кімі Райкконен

    Для цього уболівальники навіть створили спеціальну петицію

    Уболівальники Формули-1 закликають керівництво Ferrari не звільняти фінського ветерана з команди.

    Майбутнє Кімі Райкконена у Формулі-1 залишається невизначеним на тлі чуток, що у Ferrari вже вирішили замінити фіна на юного Шарля Леклера наступного сезону.

    Проте вболівальники відчайдушно намагаються залишити чемпіона 2007 року у Формулі-1, і з цієї метою навіть створили петицію на Change.org, адресовану Ferrari та керівнику команди Мауріціо Аррівабене.

    У петиції, яку створив користувач Крісті Джон, йдеться: «Заміна Кімі Райкконена лише через угоду, що уклав попередній очільник Ferrari, не виправдана, тоді як чинний керівник і Себастьян Феттель потребують Кімі, щоб зберегти рівновагу у команді. Кімі також кілька разів випередив Феттеля, і це свідчить, що він повернув свою форму, і його водіння у Монці лише підтверджує це».

    Протягом перших 15 годин петиція зібрала понад 10 тисяч підписів, а наразі її підтримало вже майже 70 тисяч вболівальників.

    Нагадаємо, тиждень тому Райкконен проїхав найшвидше коло в історії Формули-1.

    Джерело: ua.Motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ